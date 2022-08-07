В сообщении, которое цитируют украинские СМИ, отмечается, что предотвращена серия заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства, а также общественных деятелей Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы в понедельник, 8 августа.

В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Ее участники занимались подготовкой к физической ликвидации Резникова, Буданова и одного из известных украинских активистов.

Кураторы обещали киллерам по 100-150 тысяч долларов за убийство, говорится в сообщении.

По данным СБУ, группа была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ. В ее состав вошел житель Луганска, который в рядах "ЛНР" ранее активно участвовал в боях против украинских сил.

По заданию координатора из Москвы он, используя свои связи в криминальных кругах, подыскивал киллера для заказных убийств. На его предложение ответил житель Киева. Киллер-киевлянин согласился за 5 тысяч долларов в качестве тестового задания убить военного, который, по мнению россиян, участвовал в расправе над военнопленными.

Для убийства руководителей оборонных ведомств "связной" прибыл на подконтрольную территорию через Беларусь. СБУ задокументировала его прибытие в Волынскую область и встречу с сообщниками.

Обоим сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном убийстве. Продолжаются меры по установлению координаторов, которые находятся в России.