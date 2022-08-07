Вашингтон обратился к Москве

Власти США призывают РФ прекратить все военные операции близ ядерных объектов Украины и вернуть контроль над ними Киеву. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в понедельник, ее слова приводят российские СМИ.

"Мы продолжаем следить за радиоактивностью [на Запорожской АЭС]. ...К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации. ...Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над ними] Украине", - сказала Карин Жан-Пьер.