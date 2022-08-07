Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:39

В Китае начались посадки чиновников и бизнесменов, ответственных за развитие отечественной микроэлектроники. По меньшей мере в отношении четырех человек, связанных с усилиями Китая по развитию отечественной индустрии микросхем, проводится расследование. Эксперты и политики уже давно называют полупроводники и микросхемы «эпицентром технологической конкуренции с Китаем». Причем, несмотря на то, что определенные успехи в производстве этих изделий у Пекина есть, отставание от Запада и союзников США в Азии, Японии и того же Тайваня составляет от 10 до 15 лет.

С 2018 года Китай не просто последовательно лишают доступа к передовым технологиям производства микросхем и чипов – его в буквальном смысле сталкивают на обочину в преддверии нового витка микроэлектронной революции. В течение последних лет ее пиком был техпроцесс 7-нанометр (ни), но буквально несколько дней назад Тайвань в лице компании TSMC запустил опытное производство 3-нм чипов. IBM еще в мае презентовали прототип чипа 2-нм, а теперь совместно с Samsung работают над уникальной технологией вертикального расположения транзисторов VTFET, которая в перспективе позволит преодолеть барьер в 1-нм. Что здесь важно понимать? Грубо говоря, 100-нм – это ракеты типа «Томагавк», время которых закончилось еще 25 лет назад. 50-60-нм – это «Джавелины» и некоторые устаревшие БПЛА. И только с 7-нм начинаются все чудеса современной военной техники, от боевых квадрокоптеров до «хэллфайеров» и прочих высокоточных умных систем, дающих абсолютное преимущество на поле боя. Достижения Китая сегодня – 40-50-нм… Уже к 2030 году США займут как минимум 30% бурно развивающегося мирового рынка микроэлектроники, если, конечно, не больше. 80% рынка процессов производства и проектирования микросхем: травление, ионная имплантация, электрохимическое осаждение, проверка пластин и программное обеспечение для проектирования - находится в руках американских компаний. Но мало этого - Конгресс США выделил 52 миллиарда долларов на развитие производства полупроводников в стране, а Intel прямо сейчас строит фабрики в Аризоне, которые будут введены в строй в 2024 году. Помимо этого проводится модернизация производства на заводе в Нью-Мехико, а в Тейлоре (штат Техас) возводится производственный комплекс Samsung. В свою очередь, в Финиксе (штат Аризона) будет построен комплекс тайваньской TSMC.

Руководство Китая в полной мере осознает вставшую перед ним в полный рост угрозу технологического отставания. И пытается найти выход, сочетая меры промышленного шпионажа и развития собственной отрасли микроэлектроники. Так, крупнейший производитель микросхем в Китае - Международная корпорация по производству полупроводников (SMIC) скопировала дизайн микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) для технологии производства 7-нанометровых чипов. В отчете TechInsights говорится, что 7-нм чипы, созданные SMIC, практически не отличаются от чипов, созданных TSMC. Во многом это стало возможным благодаря операции китайской разведки, которая открыла на Тайване компанию MLink Co, беззастенчиво использовавшую технологии TSMC. Но эти отдельные успехи не ведут к качественному улучшению дел в китайской полупроводниковой промышленности. К сегодняшнему дню Пекин выделил на развитие этой сферы миллиарды – но так и не смог добиться сколь-нибудь значительных успехов в преодолении отсталости от Запада в данной сфере.

Согласно источникам, за последние три года по меньшей мере 6 новых крупных проектов по созданию микросхем, включая HSMC и QXIC, потерпели неудачу в Китае. На эти проекты ушло около 2,3 миллиарда долларов. И тогда китайские власти взялись за «капитанов» этой отрасли. Никаких обвинений в государственной измене – в вину им ставится коррупция и некомпетентность. Только за последние несколько месяцев под следствие попали четыре крупных чиновника, связанные с производством микросхем и полупроводников. Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин подозревается в нарушении партийной дисциплины и законов. Его уже вычеркнули их списка делегатов на 20-й съезд партии. Министерство промышленности и информационных технологий является основным ведомством, стоящим за стремлением Китая к самостоятельной индустрии микросхем.