Премьер-лига: большой футбол вернулся в Товуз

Товузцы после многолетнего перерыва вернулись в элиту азербайджанского футбола. Интерес к игре в Товузе был очень большим. Однако класс команды пока не позволяет на равных играть с такими опытными коллективами, как «Габала». В итоге гости победили со счетом 2:0. На 58-й минуте Исмик Алими открыл счет с пенальти. А на 63-й минуте Рафаэль Уциг забил второй гол.

Стоит сказать, что уже на 32-й минуте товузцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубую игру получил Пирузи Мараквелидзе.

Итак, 1-й тур завершился. Напомним, что в предыдущие дни были зафиксированы следующие результаты: «Кяпяз» - «Зиря» - 1:2, «Карабах» - «Сабаил» - 3:1, «Шамахы» - «Нефтчи» - 0:1, «Сабах» - «Сумгаит» - 3:0.