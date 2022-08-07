Пашинян позвонил Путину новость обновляется
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
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