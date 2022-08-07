Джейхун Байрамов: У Турции и Азербайджана еще много целей...

У Турции и Азербайджана еще много целей, которых нужно достичь, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 13-й Конференции послов в Анкаре.

«В наших отношениях мы уже достигли уровня защиты и продвижения турецкими дипломатами на различных международных платформах интересов Азербайджана, азербайджанскими дипломатами - интересов Турции как своих государственных интересов... Наши отношения поднялись до уровня стратегического союзничества», - цитируют местные СМИ главу МИД Азербайджана.

Министр добавил, что Турции и Азербайджану предстоит пройти определенный путь и достичь поставленных целей.