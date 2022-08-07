Исламиада: Азербайджан обыграл Сенегал и проиграл Саудовской Аравии

Сегодня на Играх исламской солидарности в турецкой Конье начали выступления женская волейбольная сборная Азербайджана и мужская футбольная.

Наши волейболистки со счетом 3:0 обыграли Сенегал. А футболисты уступили 0:1 Саудовской Аравии.

Напомним, что в футбольном турнире Исламских игр выступают игроки до 23 лет с возможностью заявить трех игроков старше этого возраста.

В сборной Азербайджана собраны футболисты клубов Премьер-лиги, большинство из которых не попадают в основные составы своих команд.