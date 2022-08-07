Американская телекомпания удалила скандальный фильм о войне в Украине

Американская телекомпания CBS удалила свой документальный фильм «Вооружая Украину» о поставках западного оружия в Украину. Страница, где он был опубликован, сейчас недоступна, сообщает «Медуза».

Фильм вышел 4 августа. В нем были приведены слова Йонаса Омана — главы литовской организации Blue Yellow, которая помогает украинской армии с 2014 года. По словам Омана, по его подсчетам, лишь 30-40% военной помощи в адрес Украины достигает фронта.

Также среди спикеров фильма была сотрудница Amnesty International Донателла Ровера, которая стала автором недавнего отчета организации о том, что Вооруженные силы Украины используют для боевых действий гражданские объекты.

Фильм CBS раскритиковали некоторые журналисты. Организация Blue Yellow заявила, что кадры с Йонасом Оманом были сняты на восьмой неделе войны, и что с тех пор ситуация изменилась. CBS удалила фильм и твит, опубликованный для его продвижения. Телекомпания заявила, что обновит изложенную в фильме информацию и покажет его позже.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удаления фильма недостаточно, и что CBS должна провести внутреннее расследование. «Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными утверждениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, которая сопротивляется агрессии и геноциду», — заявил Кулеба.