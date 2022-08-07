По заказу Армении спецслужбы слушали лидера оппозиции Греции

Греческая газета «Катимерини» утверждает, что требование о прослушивании телефонов Андрулакиса и Кукакиса «исходит из Украины и Армении». Послы этих стран в Афинах - Сергей Шутенко и Тигран Мкртчян - опровергли данное утверждение.

В Греции разгорается скандал с прослушиванием мобильных телефонов лидера оппозиционной партии ПАСОК и члена Европарламента Никоса Андрулакиса и греческого журналиста Танасиса Кукакиса, передает Anadolu.

Журналисты газеты пишут, что на скандал с прослушиванием телефонных разговоров, который привел к отставке руководителя Национальной разведывательной организации (EYP) Панайотиса Контолеона и генерального секретаря аппарата премьер-министра Григориса Димитриадиса, существовали «внешние ссылки».

Газета, не раскрывая своих источников, сообщила: «Была обнаружена информация, что запрос исходил от спецслужб Украины и Армении».

Ведущая оппозиционная партия Греции - Коалиция радикальных левых (СИРИЗА) обвинила премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в том, что «пытается вовлечь третьи страны в скандал с подслушиванием и перекладывает свою ответственность на других. Ради своего спасения он говорит всякую ложь. Он должен немедленно уйти в отставку».

В то же время премьер-министр Кириакос Мицотакис опроверг обвинения по поводу скандала с подслушиванием: «Это неправильная информация. Я ничего не знал, я бы никогда этого не допустил».

Никос Андрулакис уже подал жалобу в Верховный суд Греции из-за обнаружения прослушивания его телефона и несанкционированного доступа к его личной информации.

Anadolu напоминает, что 28 июня Андрулакис воспользовался услугами специальной службы Европарламента, чтобы проверить свой телефон на наличие шпионского ПО. При осмотре телефона была обнаружена подозрительная ссылка, связанная со шпионским ПО под названием Predator. В апреле шпионское ПО было обнаружено и на мобильном телефоне греческого журналиста Кукакиса. Международный институт прессы (IPI) обратился к греческим властям с требованием расследовать факт использования шпионской программы в мобильном телефоне журналиста.

После разразившегося скандала глава Национальной разведывательной организации Греции (EYP) Панайотис Контолеон подал прошение об отставке. Свой пост покинул и генсек аппарата премьер-министра Григорис Димитриадис, у которого, предположительно, были коммерческие отношения с производителем шпионского ПО.

Димитриадис является племянником премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.