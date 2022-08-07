Россия выводит из-под инспекции США свое ядерное оружие

Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты, говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно информации, американская сторона проинформирована об этом по дипломатическим каналам.

В МИД РФ пояснили, что Россия вынуждена прибегнуть к этой мере из-за упорного стремления Америки "явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях", не отвечающих существующим реалиям, создающих для Штатов односторонние преимущества и фактически лишающих Россию права на инспекции на американской территории.

В российском МИД добавили, что ограничения носят временный характер.