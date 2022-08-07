У всемирно известного кинорежиссера диагностировали неизлечимую болезнь

Врачи диагностировали у 66-летнего датского кинорежиссера и сценариста, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Ларса фон Триера болезнь Паркинсона. Издание Copenhagen Post сообщает, что это подтвердили в компании Zentropa, которую основал режиссер.

В компании заявили, что Ларс фон Триер находится в хорошем настроении, лечится от своих симптомов и надеется завершить съемки третьей части своего мини-сериала «Королевство». Первые два сезона вышли в в 1994 и 1997 годах и принесли режиссеру мировую известность. Ларс фон Триер прославился такими фильмами, как «Идиот», «Догвилль», «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка».

Болезнь Паркинсона — хроническое и медленно прогрессирующее заболевание, которое в основном встречается у пожилых людей. Для болезни характерны тремор и неподатливость мышц. Современная медицина пока не может излечить это заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.