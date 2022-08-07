Гурбан Гурбанов: «Карабах» приехал в Будапешт, чтобы победить»

«Приехали в очень красивый город, - говорит наставник «Карабаха». - Сейчас я увидел стадион. Думаю, что на таком стадионе остается только показать хороший футбол против очень сильного соперника. Понятно, что обе команды хотят пройти дальше. Мы приехали сюда с большим желанием победить и с верой в это. Я и до этого говорил, что мы играем против хорошо укомплектованной команды с мастеровитыми футболистами. В любом случае я верю в своих игроков. Постараемся завтра показать одну из наших лучших игр. Будем бороться до конца.

По сравнению с предыдущими сезонами на этот раз нам с 1-го раунда достаются очень сильные соперники. И «Лех», и «Цюрих» - очень серьезные оппоненты. Теперь играем с «Ференцварошем». Если венгры дошли до 3-го раунда, то значит, это действительно сильная команда. У этой команды ни в одной линии нет рядовых игроков. Все очень умелые, и правильно строят игру. В комплексе это делает «Ференцварош» очень сильным. И у них главный тренер, которого мы все уважаем, который может строить хороший коллектив. У него есть свой игровой стиль.

Возможно, «Ференцварош» сильнее наших предыдущих соперников. Но мы неоднократно играли с командами, которые сильнее нас и не боялись их. Старались показать достойную игру и победить. Приятно играть против таких соперников.

Каждый матч для нас – футбольная битва. Если не будем биться на поле, не сможем добиться хорошего результата.

Ответные игры мы проводим лучше, чем первые? Очень хотелось бы, чтобы так было и на этот раз. Нам нужно это, чтобы победить. После первой игры мы уже лучше знаем соперника. Главный тренер «Ференцвароша» тоже говорит об этом. Мы, конечно, хотим получше проанализировать соперника, но и они не сидят на месте. Могут быть варианты, о которых мы и не думали. С каждым следующим раундом нужно быть еще более внимательными. «Ференцварош» тоже очень серьезно относится к этой игре и уделяет большое внимание деталям. Мы не знаем, откуда может прийти опасность. Думаю, будет интересная игра – и с точки зрения тактики, и с точки зрения борьбы.

Как я уже сказал, очень уважаем Станислава Черчесова. Опытнейший специалист. У него была большая футбольная карьера, сейчас – большая тренерская карьера. Очень сильный тренер, любит дисциплину в команде. Черчесов – очень требовательный. Про него можно много говорить. Желаю ему успехов.

Мешают ли нам дальние полеты на матчи еврокубков? К сожалению, нам приходится преодолевать большое расстояние. Но такой большой проблемы в этом не вижу. Условия для всех одинаковые, так как и соперники, приезжая к нам, проделывают длинный путь.

В первой игре у нас не было четырех основных футболистов. Завтра не будет двух – Кевина Медины и Максима Медведева. Рад, что после дисквалификации вернулись Кади и Ричард Алмейда. Вариантов для ротации много».