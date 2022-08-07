В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации

В Азербайджане создано публичное юридическое лицо «Координационный центр по донорству органов и трансплантации» при Министерстве здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, утверждены устав и структура Координационного центра по донорству органов и трансплантации. Предельная численность сотрудников центра определена в 30 штатных единиц.

Установлено, что уставный фонд Центра составляет 300 000 манатов и формируется за счет основных средств организации.