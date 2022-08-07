Как Amnesty International подыгрывает насильникам новый мир и новое время
«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о тактике украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Действительно, это было нашей единственной целью при выпуске этого последнего исследования. Хотя мы не отказываемся от наших выводов из доклада, мы сожалеем о причиненной боли».
В своем письме, направленном в Reuters, известная правозащитная организация как бы извиняется за свой доклад, опубликованный 4 августа, но при этом настаивает на своей правоте. И это после того, как случился громкий скандал c большим международным резонансом. Гилель Нойер - исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной организации и контрольной группы ООН, даже назвал свой материал, посвященный происшедшему, «Конец Amnesty International?».
Еще до того, как кто-то мог ознакомиться с содержанием доклада, на странице организации в твиттере появилось сообщение: «Украинские войска подвергают мирных жителей опасности, размещая свои базы и вооружение в жилых населенных районах». По всему выходило, что это украинская сторона несет ответственность за гибель гражданских лиц во время войны, развязанной против нее Россией. Естественно, это заявление было подхвачено кремлевской пропагандой в качестве доказательства собственной правоты. Еще бы, смотрите - даже в Amnesty International возмущены поведением украинских «фашистов»!
Когда вспыхнул скандал, оказалось, что доклад был опубликован без учета мнения украинского филиала AI, сотрудники которого категорически возражали против его обнародования в таком виде и с такими выводами. В итоге все сотрудники украинского офиса Amnesty уволились.
Президент Зеленский заявил об аморальной избирательности правозащитной организации, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба указал на неуместную попытку поставить на уровень агрессора и пострадавшего. Замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила удивление, почему кто-то ставит под сомнение право украинцев укреплять и оборонять свои города и села: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома».
Британская The Times не стала ходить вокруг да около и прямо назвала Amnesty International «кремлевскими пропагандистами», напомнив попутно, как недавно организация отказала Алексею Навальному в статусе узника совести. «Когда-то уважаемая гуманитарная Amnesty сейчас демонстрирует жалкое равнодушие к гнету. Проявив свою мягкость к преступлениям и фашизму, она должна проявить порядочность и уйти со сцены».
Причина вырождения AI заключается, по видимости, в ее нынешней полной забюрократизованности и отрыве от настоящей жизни. Когда она создавалась шестьдесят лет назад, ее основу составляли и задавали стандарты работы настоящие энтузиасты и активисты, многие из которых сами рисковали жизнью, свободой и здоровьем, становились узниками совести, как советские диссиденты. Но с течением времени пламенных борцов заменили ушлые карьеристы, поселившиеся в удобных и безопасных европейских офисах, и Amnesty превратилась в токсичную замкнутую корпорацию с карьерными интригами и грязными скандалами. Так, в 2018 году двое сотрудников покончили с собой, расследование выявило невыносимую рабочую обстановку и многочисленные проявления расизма.
В далеком 1977 году AI удостоилась Нобелевской премии мира. Сейчас представляющие ее чиновники от правозащиты пытаются занять положение «над схваткой», выдавая свои оценки воюющим сторонам с позиции некой абстрактной правоты, полностью игнорируя контекст происходящего, уравнивая насильников и насилуемых в своей ложно понятой объективности. Вряд ли когда-то гордый бренд Amnesty International удастся отмыть от позора, в который организация вляпывается с предсказуемой регулярностью. Легче и вправду распустить и не позорить память прекраснодушных основателей.