Как Amnesty International подыгрывает насильникам новый мир и новое время

Леонид Швец, автор haqqin.az

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о тактике украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Действительно, это было нашей единственной целью при выпуске этого последнего исследования. Хотя мы не отказываемся от наших выводов из доклада, мы сожалеем о причиненной боли».

В своем письме, направленном в Reuters, известная правозащитная организация как бы извиняется за свой доклад, опубликованный 4 августа, но при этом настаивает на своей правоте. И это после того, как случился громкий скандал c большим международным резонансом. Гилель Нойер - исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной организации и контрольной группы ООН, даже назвал свой материал, посвященный происшедшему, «Конец Amnesty International?».

Британская The Times не стала ходить вокруг да около и прямо назвала Amnesty International «кремлевскими пропагандистами»

Еще до того, как кто-то мог ознакомиться с содержанием доклада, на странице организации в твиттере появилось сообщение: «Украинские войска подвергают мирных жителей опасности, размещая свои базы и вооружение в жилых населенных районах». По всему выходило, что это украинская сторона несет ответственность за гибель гражданских лиц во время войны, развязанной против нее Россией. Естественно, это заявление было подхвачено кремлевской пропагандой в качестве доказательства собственной правоты. Еще бы, смотрите - даже в Amnesty International возмущены поведением украинских «фашистов»!

Когда вспыхнул скандал, оказалось, что доклад был опубликован без учета мнения украинского филиала AI, сотрудники которого категорически возражали против его обнародования в таком виде и с такими выводами. В итоге все сотрудники украинского офиса Amnesty уволились.

Президент Зеленский заявил об аморальной избирательности правозащитной организации, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба указал на неуместную попытку поставить на уровень агрессора и пострадавшего. Замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила удивление, почему кто-то ставит под сомнение право украинцев укреплять и оборонять свои города и села: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома».

По докладу Amnesty International, украинская сторона несет ответственность за гибель гражданских лиц во время войны, развязанной против нее Россией

Британская The Times не стала ходить вокруг да около и прямо назвала Amnesty International «кремлевскими пропагандистами», напомнив попутно, как недавно организация отказала Алексею Навальному в статусе узника совести. «Когда-то уважаемая гуманитарная Amnesty сейчас демонстрирует жалкое равнодушие к гнету. Проявив свою мягкость к преступлениям и фашизму, она должна проявить порядочность и уйти со сцены».

Причина вырождения AI заключается, по видимости, в ее нынешней полной забюрократизованности и отрыве от настоящей жизни. Когда она создавалась шестьдесят лет назад, ее основу составляли и задавали стандарты работы настоящие энтузиасты и активисты, многие из которых сами рисковали жизнью, свободой и здоровьем, становились узниками совести, как советские диссиденты. Но с течением времени пламенных борцов заменили ушлые карьеристы, поселившиеся в удобных и безопасных европейских офисах, и Amnesty превратилась в токсичную замкнутую корпорацию с карьерными интригами и грязными скандалами. Так, в 2018 году двое сотрудников покончили с собой, расследование выявило невыносимую рабочую обстановку и многочисленные проявления расизма.

В далеком 1977 году AI удостоилась Нобелевской премии мира. Сейчас представляющие ее чиновники от правозащиты пытаются занять положение «над схваткой», выдавая свои оценки воюющим сторонам с позиции некой абстрактной правоты, полностью игнорируя контекст происходящего, уравнивая насильников и насилуемых в своей ложно понятой объективности. Вряд ли когда-то гордый бренд Amnesty International удастся отмыть от позора, в который организация вляпывается с предсказуемой регулярностью. Легче и вправду распустить и не позорить память прекраснодушных основателей.