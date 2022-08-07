Леонид Швец, автор haqqin.az 22:57

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о тактике украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Действительно, это было нашей единственной целью при выпуске этого последнего исследования. Хотя мы не отказываемся от наших выводов из доклада, мы сожалеем о причиненной боли». В своем письме, направленном в Reuters, известная правозащитная организация как бы извиняется за свой доклад, опубликованный 4 августа, но при этом настаивает на своей правоте. И это после того, как случился громкий скандал c большим международным резонансом. Гилель Нойер - исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной организации и контрольной группы ООН, даже назвал свой материал, посвященный происшедшему, «Конец Amnesty International?».

Еще до того, как кто-то мог ознакомиться с содержанием доклада, на странице организации в твиттере появилось сообщение: «Украинские войска подвергают мирных жителей опасности, размещая свои базы и вооружение в жилых населенных районах». По всему выходило, что это украинская сторона несет ответственность за гибель гражданских лиц во время войны, развязанной против нее Россией. Естественно, это заявление было подхвачено кремлевской пропагандой в качестве доказательства собственной правоты. Еще бы, смотрите - даже в Amnesty International возмущены поведением украинских «фашистов»! Когда вспыхнул скандал, оказалось, что доклад был опубликован без учета мнения украинского филиала AI, сотрудники которого категорически возражали против его обнародования в таком виде и с такими выводами. В итоге все сотрудники украинского офиса Amnesty уволились. Президент Зеленский заявил об аморальной избирательности правозащитной организации, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба указал на неуместную попытку поставить на уровень агрессора и пострадавшего. Замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила удивление, почему кто-то ставит под сомнение право украинцев укреплять и оборонять свои города и села: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома».