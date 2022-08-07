Пентагон: в Украине погибли и ранены 70-80 тысяч российских военных

С начала войны в Украине погибли и получили ранения 70-80 тысяч российских военнослужащих. Такие цифры привел заместитель министра обороны США Колин Каль.

"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек за последние шесть месяцев. Это общее количество убитых и раненых в бою", – цитирует BBС Каля.

Он отметил, что российские солдаты сильно деморализованы по сравнению с украинскими.

По данным Украины, в войне уже погибли больше 42 тысяч российских солдат. Россия свои потери не оглашает.