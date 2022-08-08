В Израиле подвели итоги операции «Рассвет»

Израильские «Детали» сообщают, что, по словам Лапида, за три дня в ходе операции в Газе убито все руководство группировки «Исламский джихад».

«Израильское правительство продолжило мощную политику нулевой терпимости к терроризму. Те, кто попытается причинить нам вред, заплатят своей жизнью», – сказал Лапид.

По словам премьера, «Государство Израиль не будет извиняться за защиту своих жителей с применением силы, но смерть невинных людей, особенно детей, разбивает сердце».

Он также обратился к жителям Газы со словами: «...Есть другой путь. Мы умеем защищаться от любого, кто нам угрожает, но мы также можем дать работу, средства к существованию и достойную жизнь всем, кто хочет жить в мире рядом с нами... Выбор за вами. Ваше будущее зависит от вас».

Выступивший после Лапида Бени Ганц перечислил три главные цели, которые, по его словам, были достигнуты в ходе операции. Это устранение непосредственной угрозы со стороны Газы; сохранение оперативной свободы Израиля на всех аренах; а также сохранение сдерживания. «Одновременно мы послали четкий сигнал нашим врагам на каждой из арен, что Израиль полон решимости защищать свой суверенитет и своих граждан», – заявил Ганц.

«...В будущем, при необходимости, мы тоже готовы нанести превентивный удар, чтобы защитить граждан Израиля. Это верно на каждом из фронтов, от Тегерана до Хан-Юниса», – предупредил министр обороны Израиля.