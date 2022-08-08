На поддержку бюджета: США выделят Украине еще $4,5 млрд

США предоставят правительству Украины дополнительные $4,5 млрд, доведя общую сумму бюджетной поддержки с момента вторжения России до $8,5 млрд. Об этом сообщило в понедельник Агентство США по международному развитию (USAID).

По словам USAID, финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет предоставляться правительству Украины траншами, начиная с выплаты $3 млрд в августе, передает «Голос Америки».

Предыдущие пакеты помощи составили $1,7 млрд в июле и $1,3 млрд в июне. Вашингтон также предоставил миллиарды долларов в качестве военной поддержки и планирует в ближайшее время предоставить новый пакет вооружений на сумму 1 миллиард долларов.

Американские средства должны помочь украинскому правительству поддерживать основные функции, включая социальную и финансовую помощь для малоимущих, которых становится больше, детей-инвалидов и миллионов внутренне перемещенных лиц в условиях войны.

По оценкам Всемирного банка, 55% украинцев будут жить в бедности к концу 2023 года в результате войны и большого количества перемещенных лиц, по сравнению с 2,5% до начала войны.

USAID является независимым федеральным агентством, которое получает общее руководство по внешней политике от госсекретаря.