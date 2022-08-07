Сенат принял «исторический законопроект» Байдена

Сенат США принял законопроект на $430 млрд, направленный на борьбу с изменением климата, снижение цен на лекарства и повышение некоторых корпоративных налогов. Верхняя палата одобрила его 51 голосом против 50. Перевес в один голос обеспечила вице-президент Камала Харрис, передает Reuters.

Голосование по законопроекту в Палате представителей ожидается в пятницу, 12 августа. Байден в заявлении призвал конгрессменов действовать как можно скорее и сказал, что с нетерпением ждет законопроект на подписание.

Демократы называют этот результат блестящей победой для президента Джо Байдена, который таким образом реализует свои предвыборные обещания. В документе идёт речь, в том числе, о защите климата, доступности здравоохранения и энергетической безопасности.

«Позади больше года напряженной работы, и сегодня Сенат творит историю. Я уверен, что Закон о снижении инфляции останется в истории как один из важнейших законодательных успехов XXI века. Наш законопроект снижает инфляцию, сокращает расходы, создает миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и оказывается пакетом самых решительных мер по борьбе с изменением климата в истории США», – заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате.

По оценкам сторонников инициативы, она позволит США сократить выбросы углерода на 40% к 2030 г. Миллиарды долларов должны быть направлены на поддержку производства электромобилей и проектов в сфере «зелёной» энергетики.