Появился свет в конце тоннеля: может быть заключено новое соглашение с Ираном

В Вене вечером в понедельник, 8 августа, завершились переговоры по новой сделке по иранской ядерной программе. Стороны обговорили окончательный текст соглашения, иранский переговорщик Али Багери Кани вылетел в Тегеран, чтобы представить его своему руководству, сообщает журнал Time со ссылкой на дипломатов.

По словам Ульянова, договор предусматривает снятие с Ирана санкций в обмен на жесткий контроль над его ядерной программой. Теперь стороны должны решить, приемлемо ли для них это соглашение. И если возражений не будет, новая иранская сделка будет заключена.

Представитель Госдепартамента США заявил 8 августа, что Соединенные Штаты готовы к быстрому заключению сделки по возрождению ядерного соглашения с Ираном, которая основана на предложениях, внесенных Европейским союзом. «Посмотрим, готов ли Иран претворить слова в дела», – сказал чиновник Госдепа.

Представитель ЕС, выступающий координатором переговоров с Ираном, поделился итогами четырехдневной работы с журналистами: «Сегодня текст представлен сторонам переговоров. Они завершены, это окончательный текст, он не будет пересматриваться», – передает AFP его слова.

«Обо всем, о чем можно было договориться, мы договорились, и все это – в финальном тексте. Тем не менее, за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, тогда мы сможем подписать сделку», – написал у себя в твиттер глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.