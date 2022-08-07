Новый опасный вирус обнаружили в Китае

Исследователи отмечают, что новый патоген похож на вирус «Нипах», однако пока не выявлено смертельных исходов или тяжелых течений болезни. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Определить, передается ли «Ланъя» от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего обнаруживают у землероек, а антитела к нему выявили также у коз и собак.

До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей – вирус «Нипах» и вирус «Хендра». Заболевание ими может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Естественным резервуаром этих двух вирусов в дикой природе считаются летучие мыши.