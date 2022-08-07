Зеленский: Украина должна вернуть все

Украина должна вернуть все, что Россия захватила, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в понедельник. Его слова приводит УНН.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила", - говорит украинский лидер.

По словам президента Украины, "Россия должна быть наказана... Это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш..., потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность... являются предохранителями против любой войны".

Зеленский добавил, что именно над этим работают украинские дипломаты.

Владимир Зеленский также призвал ввести новые санкции против России из-за обстрелов Запорожской АЭС. "Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", - заявляет президент Украины.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. На выходных ее обстреляли несколько раз. Украина и Россия обвинили в обстрелах друг друга.