США выдали ордер на арест самолета российского олигарха

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка заявила, что судья выдал ордер на арест самолета Airbus, стоимостью $90 млн, принадлежащего находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Андрею Скочу. Согласно судебным документам, самолет сейчас находится в Казахстане, передает Русская служба «Голоса Америки».

Издание напоминает, что Скоч, миллиардер и депутат Думы от «Eдиной России», первоначально попал под санкции Минфина США в 2018 году за предполагаемые связи с российскими организованными преступными группировками. После вторжения России в Украину управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело против Скоча новые санкции.

По словам американских прокуроров, Андрей Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, связанные с его знакомой. Платежи в долларах США за регистрацию и страхование самолета продолжали производиться с 2018 по 2021 год, несмотря на санкции.

По данным журнала «Форбс», Скоч является деловым партнером Алишера Усманова. В активах Скотча – 61,5% акций аэропорта Внуково.