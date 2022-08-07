В этом году Министерство молодежи и спорта дало старт ряду интересных начинаний и проектов, которые до сих пор никогда в таком масштабе в Азербайджане не реализовывались. Они затрагивают, помимо спорта высших достижений, детско-юношеский спорт, развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и т.д. Большое внимание уделяется и делам молодежи. Так, одним из знаковых проектов стали «Летние лагеря», охватившие примерно 2 500 человек.

Как рассказал haqqin.az глава отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Фуад Бабаев, всего будет организовано более 30 молодежных летних лагерей в Баку и еще в 13 регионах страны.

«В таком масштабе летние лагеря в Азербайджане организовываются впервые, - говорит представитель министерства. – У каждого лагеря есть своя тематика и соответствующая программа. К примеру, лагеря с военно-патриотическим уклоном, лагеря по вопросам занятости и карьеры, лагеря для сельской молодежи, а также школы молодых лидеров, психологов, инженеров, предпринимателей, стартаперов и т.д.

Наша цель – охватить и увлечь как можно больше молодых людей. В основном, из регионов. Главный принцип – «Обучаемся, развлекаясь». В рамках лагерей молодежь также занимается различной социальной деятельностью.