В Украине убили замглавы авиацентра войск России

В Украине убит полковник ВКС России Василий Клещенко, сообщил УНИАН со ссылкой на Стратком Вооруженных сил Украины.

"Тело лучшего вертолетчика ВКC РФ полковника Клещенко в обломках Ка-52", - говорится в сообщении.

УНИАН со ссылкой на сайт Минобороны РФ отмечает, что Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации России. Также он возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года.