Взрыв в Афганистане: погибли лидеры пакистанских талибов

В Афганистане в результате взрыва погибли три лидера местного подразделения талибов, сообщает издание Down.

По данным издания, в подорвавшейся на дорожной мине машине находился руководитель пакистанских талибов Омар Халид Хорасани, известный как Абдул Вали Мохманд. Также в автомобиле находились влиятельные исламисты Муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, которые в 2014 году присоединились к ИГИЛ.

Издание отмечает, что погибшие лидеры вели переговоры с властями Пакистана, но не прекращали террористическую деятельность и организовывали теракты в ряде регионов страны.