В Британии рассказали о продвижении россиян в Донбассе

За последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным в Донбассе, однако за это время россиянам удалось продвинуться всего на 10 км, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, на других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, военные продвинулись не более чем на 3 км за месяц. "Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", - отметили в британской разведке.