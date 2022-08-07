Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:39

Новое временное правительство Болгарии, созданное 2 августа после отставки кабинета прозападного премьер-министра Кирила Петкова, приостановило газовые переговоры с Азербайджаном и в настоящий момент пересматривает договоренности, достигнутые предыдущим правительством. Между тем, временное правительство не исключает заключения нового долгосрочного контракта с российской компанией «Газпром» на поставку газа в Болгарию.

Напомним, что правительственный кризис в Болгарии возник в конце июля и начался с того, что Слави Трифонов, лидер партии «Есть такой народ», объявил о выходе из коалиции, после чего парламент вынес вотум недоверия прозападному правительству Кирила Петкова. Голосование предложили провести депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, которого в ЕС считают пророссийским политиком. После того, как три крупнейшие болгарские партии не смогли договориться о создании коалиционного правительства до парламентских выборов, которые состоятся 2 октября, был сформирован технический кабинет в составе двадцати министров, который возглавил Гылыб Донев, ранее занимавший пост советника президента Болгарии по демографическим и социальным вопросам. Главными задачами переходного правительства Донев назвал выход из кризисной ситуации, достижение политической стабильности в стране, организацию честных выборов, а также «обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей и снижение цен на них».

По словам главы технического Кабинета Министров, сделать это без возобновления закупок российского газа будет невозможно. «Новое правительство Болгарии может смягчить свою позицию в отношении России, попытаться возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, испорченные уходящим правительством, - пишет в этой связи британское агентство Reuters. – Правительству Донева придется решать: подтверждать ли договоренность правительства Петкова об импорте сжиженного природного газа из США или же искать другие варианты». Что произошло с азербайджанским газом в Болгарии? Как сообщалось, Кирил Петков, избранный главой болгарского правительства в декабре прошлого года, занялся расследованием коррупционных отношений между государственной компанией «Булгаргаз» и российским «Газпромом». Выяснилось, что предыдущее правительство Болгарии во главе с Бойко Борисовым вместо дешевого азербайджанского газа предпочитало покупать дорогой российский. Согласно подписанному в 2013 году соглашению, Болгария должна была покупать у Азербайджана ежегодно один миллиард кубометров газа в год. Но в связи с тем, что из-за задержки строительства газопровода Греция-Болгария Южный газовый коридор (ЮГК) заработал только в конце 2020 года, Болгария получала от Азербайджана лишь треть от намеченного объема газа. В результате над Софией нависла угроза выплаты Азербайджану штрафа за невыполнение договорных обязательств.

В апреле нынешнего года из-за отказа Софии платить за российский газ в рублях «Газпром» сообщил, что с 1 июня, когда истекает срок соглашения между «Газпромом» и «Булгаргазом», экспорт газа в Болгарию будет полностью прекращен. В ответ правительство Кирила Петкова заявило, что не будет продлевать соглашение с «Газпромом», откажется от российского газа и в будущем покроет потребности в углеводородах альтернативными источниками, в том числе за счет поставок азербайджанского газа. Ранее Петков выставил условие о вводе в эксплуатацию до 1 июля интерконнектора Греция-Болгария (IGGB), чтобы подрядные компании могли закупать у Азербайджана газ в объеме, указанном в контракте. В назначенный срок строительство интерконнектора было завершено, после было официально объявлено, что с 1 сентября в страну из Азербайджана будет поступать 1 миллиард кубометров газа, что составляло треть потребностей Болгарии в «голубом топливе». Более того, Кирил Петков, посетивший Баку 22 июля, договорился в азербайджанской столице о закупке дополнительных объемов газа. Премьер-министр заявил тогда, что Азербайджан может ежегодно продавать Болгарии в дополнении к уже подписанному контракту от 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа, для транспортировки которого будет необходимо только увеличить пропускную способность ЮГК. Однако спустя несколько дней кабинету Кирила Петкова пришлось уйти в отставку, после чего будущее газового контракта с Азербайджаном, что называется, провисло.

Вернет ли Донев Болгарию в орбиту России? По мнению ряда европейских аналитиков, подозрения о том, что временное правительство премьер-министра Гылыба Донева было приведено к власти президентом Руменом Радевым только для того, чтобы вернуть Болгарию в орбиту политических интересов России, не лишены оснований. 6 августа Еленко Бойков, заместитель министра энергетики, заявил в интервью болгарскому телеканалу «Нова», что временное правительство не исключает достижения с «Газпромом» нового долгосрочного контракта. По словам Бойкова, ответственность за то, что Россия, перекрыв газовый вентиль, создала в Болгарии атмосферу неизбежного энергетического кризиса, лежит на правительстве Кирила Петкова, которое отказалось платить за газ в российских рублях, в чем, по словам заместителя министра, «не было ничего страшного».

Отмечается также, что переговоры с Азербайджаном, инициированные правительством Петкова, были приостановлены новым Кабинетом Министров «до ознакомления новой команды с деталями достигнутых договоренностей». Отметим в этой связи, что бывший болгарский министр энергетики Александр Николов неоднократно заявлял, что готов в любую минуту предоставить своему преемнику информацию о деталях переговоров с азербайджанской стороной. Однако, по словам Николова, новая команда в этом явно не заинтересована.

Кто задерживает ввод в эксплуатацию газопровода, по которому должен поступать азербайджанский газ? Бывший глава правительства Кирил Петков обвинил новый Кабинет Министров в том, что его члены намеренно задерживают выдачу последних документов, без которых греко-болгарский газовый интерконнектор не может заработать в полную силу. Помимо этого, в некоторых болгарских СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов не утвердил изменения в структуре управления компании ICGB AD, которая является оператором газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Сообщалось, что министр Христов отменил новые назначения в компании, которые являются обязательным для сертификации газопровода условием, установленным регулирующими органами Болгарии и Греции.