В том случае, если противостояние Китая против Тайваня перейдет в фазу войны, военно-морские силы КНР утопят большую часть надводных сил американского флота и японских морских сил самообороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты военно-стратегической игры аналитического Центра стратегических и международных исследований США и бывших сотрудников Пентагона, которая предсказывает мрачные результаты.

«В 18 из 22 раундов игры <...> китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов», - прокомментировал результаты игр экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан.

Он привел в пример последний раунд: при всех прочих равных выходил результат, по которому США теряли до 900 истребителей или штурмовиков в ходе четырех недель боевых действий. Игра также показала, что первые сутки «войны» между Китаем и Тайванем будут плачевны для последнего - остров потеряет весь свой флот и половину ВВС. При этом, как отмечает издание, потери китайских военно-морских сил также будут высоки. Одним из условий игр является неприменение сторонами ядерного оружия. Аналитики Центра стратегических и международных исследований США пока не рассматривали вариант, при котором Китай установит полный контроль над Тайванем.