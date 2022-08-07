Взрыв в дата-центре Google

Этой ночью в одном из дата-центров Google произошел сильный взрыв. Трое электриков получили сильные ожоги, пишет Omaha World-Herald.

Центр находится в американском штате Айова, в городе Каунсил-Блаффс. Он является одним из самых больших дата-центров компании. Там установлены сотни суперкомпьютеров, которые использовались для хранения и обработки больших объемов информации.

Взрыв вызвал массовые сбои в работе Google по всему миру. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию.