США в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, пишет "Голос Америки".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Каль во время брифинга для прессы в понедельник.

Он добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.