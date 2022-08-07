США передали Украине ракеты-убийцы С-400 новость дополнена
США в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, пишет "Голос Америки".
"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Каль во время брифинга для прессы в понедельник.
Он добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.
Высокоскоростные ракеты AGM-88 (HARM) предназначены для уничтожения российских зенитных радиолокационных систем вроде С-400.
Ракеты HARM производства Raytheon - это одни из самых дальнобойных видов американского оружия в наличии у украинцев. Их дальность действия более 48 километров. Снаряды также можно использовать против российских противобатарейных радаров, применяемых для наведения на украинскую артиллерию.