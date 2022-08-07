Представитель TƏBİB: осенью могут быть применены определенные карантинные меры
«В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане могут быть применены определенные карантинные меры». Об этом в интервью телеканалу ATV заявил представитель TƏBİB, заместитель директора по научным делам Научно-исследовательского института профилактики Акиф Гурбанов.
По его словам, если число инфицированных серьезно возрастет, то число госпитализированных тоже может вырасти.
«Скоро осень, а значит, погода ухудшится. Может случиться так, что чрезмерное увеличение числа инфицированных приведет к росту числа пациентов, помещенных в стационары. Это также загрузит нашу систему здравоохранения. Поэтому могут быть приняты и определенные карантинные меры», - сказал Гурбанов.
Эксперт посоветовал всем гражданам, достигшим 18 лет, не оставаться в стороне от процесса вакцинации.
«Мы должны в определенной степени соблюдать условия. В местах скопления людей необходимо избегать ненужных контактов, использовать маски», - подытожил представитель TƏBİB.