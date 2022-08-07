В Баку пара наркоманов пытала своего малолетнего сына. В дело вмешалась полиция, ребенок был отнят у родителей и временно размещен в приют Азербайджанского объединения детей. Об этом haqqin.az сообщила председатель Объединения Кямаля Агазаде.

По ее словам, на руках двухлетнего ребенка есть следы ожогов.

«За ребенком долгое время не ухаживали. Его родители - наркоманы, а бабушка алкоголичка. Под воздействием наркотика родители агрессивно относились к ребенку. Предполагается, что он днями оставался голодным», - сказала она.

Кямаля Агазаде отметила, что будет проведено полное обследование малыша. Глава Объединения также призвала взять под контроль детей из проблемных семей.