Сегодня в Ченнае (Индия) завершается шахматная Олимпиада. Женская сборная Азербайджана имеет шансы не просто завоевать медали, а стать победителем соревнования.

Сегодня наша команда, разгромившая вчера Армению (4:0), играет с Грузией. В случае победы есть шанс завоевать золото.

Перед заключительным 11-м туром азербайджанские шахматистки с 16 очками занимали 3-е место. Мы по дополнительным показателям уступали Польше и опережали Украину и Грузию. А лидировала Индия, у которой 17 очков.

Индия в эти минуты играет с США, а Украина – с Польшей.

Мужская сборная Азербайджана шансов на медали не имеет. С 14 очками она шла перед последним туром на 16-й позиции и играет сейчас с Сербией.