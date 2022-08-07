Акар: Анкара ожидает от России и США выполнения обязательств

Параллельно с ростом влияния Турции на международной арене расширяются рамки зон ответственности турецкой армии, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 13-й конференции послов Турции.

По его словам, особое внимание уделяется защите государственной границы. Хулуси Акар подчеркнул, что единственная цель Анкары – борьба с преступностью и угрозами нацбезопасности в Сирии и Ираке. «Террористы для нас являются законной целью вне зависимости от того, где находятся. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет всех соседних стран. Террористического «коридора» у границ Турции не будет!», - цитирует министра Anadolu.

Он также отметил, что Анкара ожидает от России и США выполнения обязательств в рамках договоренностей по Сирии.