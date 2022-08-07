Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян
Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в обнародованном в понедельник интервью газете The Washington Post.
По словам Зеленского, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще". Поэтому они "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию", утверждает он.
Эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей, считает лидер Украины.
Зеленский сказал, что можно "призвать к ответственности все население" России: "Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", - отметил он. Президент Украины также назвал уже введенные против России санкции "слабыми" по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.