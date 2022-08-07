Как сообщает издание Daily Mail, таким образом гражданам занесенных в список стран, в который помимо Азербайджана входят Россия, Китай, Армения, Бахрейн, Беларусь, Ирак, Иран и Иордания, теперь не понадобится принудительная регистрация в полиции.

Министерство внутренних дел Великобритании в режиме инкогнито отменило правило о применении строгого полицейского контроля в отношении граждан ряда стран, посещающих Соединенное Королевство. В список 44 государств, напомним, входил и Азербайджан.

Проверки в форме регистрации в полиции были внезапно приостановлены в конце прошлой недели без публичного объявления со стороны Министерства внутренних дел, пограничной службы и иммиграционных властей. Еще в 2016 году министр внутренних дел настаивал на том, что схема необходима «в целях обеспечения безопасности».

Эксперт по иммиграции, консультирующий британское Министерство внутренних дел, выразил свое недоумение: «Это шок. Это произошло ночью. Информация, полученная от этих людей, является важным активом разведки. Об общественной безопасности не подумали. Это безумие сейчас, когда мы находимся в центре разногласий с Россией и Китаем, каждый из которых отправляет своих граждан учиться и работать в нашей стране».

Накануне вечером, однако, представитель министерства заявил: «Эти анонимные утверждения неверны и ошибочны. Эта процедура восходит к Первой мировой войне и больше неэффективна, потому что данные, предоставляемые полиции, уже собираются Министерством внутренних дел, когда люди подают заявление на въезд в Великобританию».

Правило обязательной полицейской регистрации иностранных граждан, посещающих Великобританию, действовало с 1909 года. В то время его использовали для предотвращения немецкого шпионажа.

Критерии, используемые Министерством внутренних дел для принятия решения о том, представители каких национальностей должны регистрироваться в полиции, никогда не публиковались. Но считается, что это страны, граждане которых представляют более высокий риск в вопросах терроризма или других преступлений, или представляющие более высокий риск совершения иммиграционных правонарушений, таких как просроченная виза.

Процедура распространялась на иностранных граждан старше 16 лет, получивших разрешение на проживание в этой стране более шести месяцев. От них требовалось лично явиться в полицейский участок и заплатить 34 фунта стерлингов за проверку документов. Они должны были информировать полицию о любых изменениях своего адреса, имени или визы, а также о смене места работы.

Накануне в здании столичной полиции на юге Лондона, которое использовалось для всех регистраций подходящих иностранных граждан в столице, на двери появилась табличка: «Схема регистрации полиции отменена». Полиция Южного Йоркшира подтвердила данную информацию в пятницу.

«Это поднимает вопросы общественной безопасности, и Министерству внутренних дел следует подумать еще раз. Отменять такие проверки в отношении граждан России и Китая, в частности, нелепо, учитывая происходящее. Это неправильно и просто опасно», - сказал Альп Мехмет, председатель Migration Watch UK.