Медведев сравнил Зеленского с Гитлером

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?», - написал он.

Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».