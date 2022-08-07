Указ Путина заблокировал нефтегазовым компаниям продажу своих активов

Указ президента России Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал нефтегазовым компаниям итальянскому Enel и финскому Fortum продажу своих российских активов, сообщают российские СМИ.

5 августа Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций. При этом проблемы с продажей активов у Enel возникли с двумя отдельными соглашениями с «Лукойлом» и инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия». Итальянская компания планировала продать свой пакет в «Энел Россия» в 56,43% на общую сумму около $137 млн, однако подписанный Путиным указ прямо запрещает подобные сделки.

С такой же проблемой столкнулась сделка по продаже генкомпании «Фортум». Сделки российского бизнеса с итальянской и финской нефтегазовыми компаниями на данный момент заморожены.