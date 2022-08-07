В Баку через 18 лет судят убийц Рахили Джалиловой и ее внучки

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана завершилось предварительное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства, совершенного 18 лет назад в квартире, где совместно проживали жители Ясамальского района столицы Рахиля Джалилова (1947 года рождения) и ее внучка Айгюн Азизова (1989 года рождения).

В ходе следственных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел, было установлено, что гражданин Анар Агаларов с целью завладения значительным имуществом Рахили Джалиловой, в сговоре с ныне покойным Теймуром Мамедовым и Фаридом Мамедли незаконно проникли в принадлежащую ей квартиру и, нанеся многочисленные ножевые ранения, убили Рахилу Джалилову и Айгюн Азизову, забрав 600 долларов.

На основании собранных доказательств Фариду Мамедли и Анару Агаларову были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.6 (убийство с целью сокрытия другого преступления или смягчения его совершения) и другим статьям.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения по существу.