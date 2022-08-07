Новейшие турецкие бронетранспортеры Kirpi находятся на вооружении украинской армии. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин в Telegram во вторник, 9 августа.

"Две бригады морской пехоты уже пользуются полсотней машин. Ждем еще полторы сотни!", – написал депутат и обнародовал видео с турецкими БТР, не уточнив, на каких условиях были получены турецкие БТР и когда они были получены.

По словам Мысягина, Kirpi рассчитан на 12 бойцов и на двух членов экипажа. На крыше броневика установлен пулемет, который можно вращать на 360 градусов. Масса бронемашины – 16 тонн. Бронированный корпус защищает от пуль и осколков артиллерийских снарядов. БТР оснащен противоминной защитой и системой пожаротушения.