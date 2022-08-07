Премьер Польши отказался принимать Джонсона

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался принимать исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сославшись на занятость, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник среди польских и британских властей.

Как сообщает издание, британские и польские официальные лица обсудили несколько возможных дат и предварительно договорились о встрече в Варшаве 8 августа, прежде чем план провалится.

Визит Джонсона в Польшу предполагался как часть «прощального» турне британского политика, отмечает издание. Пресс-служба Моравецкого давать комментарии отказалась.