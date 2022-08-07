Исламиада: Азербайджан победил Афганистан, Судан и Бангладеш обновлено
Женская сборная Азербайджана по гандболу одержала свою вторую победу на Исламиаде.
Сегодня наша команда разгромила Афганистан – 43:9.
Напомним, в первой игре азербайджанские гандболистки получили техническую победу над Камеруном, спортсменки которого на матч не вышли. Также в нашей группе выступает Сенегал.
А наша женская команда по настольному теннису во втором матче уступила Узбекистану.
* * * 12:50
В турецкой Конье продолжаются соревнования Игр исламской солидарности.
Мужская сборная Азербайджана по волейболу стартовала с победы, обыграв Судан – 3:0. Также в нашей группе играют Марокко и Камерун.
Женская сборная Азербайджана по настольному теннису с таким же счетом в первом матче взяла верх над Бангладешем. Сегодня наши теннисистки встретятся с Узбекистаном, а завтра – с Ираном.