Женская сборная Азербайджана по гандболу одержала свою вторую победу на Исламиаде.

Сегодня наша команда разгромила Афганистан – 43:9.

Напомним, в первой игре азербайджанские гандболистки получили техническую победу над Камеруном, спортсменки которого на матч не вышли. Также в нашей группе выступает Сенегал.

А наша женская команда по настольному теннису во втором матче уступила Узбекистану.

* * * 12:50

В турецкой Конье продолжаются соревнования Игр исламской солидарности.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу стартовала с победы, обыграв Судан – 3:0. Также в нашей группе играют Марокко и Камерун.