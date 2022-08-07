Российские СМИ обнародовали данные соцопроса, согласно которому 65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса социологической службы Russian Field.

По данным опроса, «65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение».

При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать «новое наступление на Киев».