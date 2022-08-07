65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине если предложит Путин
Российские СМИ обнародовали данные соцопроса, согласно которому 65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса социологической службы Russian Field.
По данным опроса, «65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение».
При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать «новое наступление на Киев».
В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам - 38%.
Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить.
59% россиян считают, что так называемая «военная операция» в Украине затянулась, обратного мнения придерживаются 28% участников опроса.