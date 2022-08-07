США и Россия поспорили в ООН из-за Израиля
Совет Безопасности ООН провел специальное заседание, посвященное обсуждению операции «Рассвет» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает израильский Ynet.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести расследование утверждений Израиля. «Убийства мирных жителей должны быть подвергнуты расследованию, следует также избегать поспешных выводов», - отметила дипломат.
Как отмечает издание, российский постпред при ООН Василий Небензя выступил с осуждением действий ЦАХАЛ. «Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», - отметил Небензя. Он призвал все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать новой эскалации вооруженных действий.