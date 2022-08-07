МВД о женщине, выдававшей себя в Tik-Tok за военнослужащую

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жительница Сальянского района размещала в социальных сетях (Tik-Tok) публикации от имени военнослужащего, используя различные офицерские звания, военную форму и знаки отличия в качестве сотрудника военной полиции, под именем Гюляр Мамедова с профиля herbi226. Об этом говорится в заявлении МВД Азербайджана.

Как передает Ширванская региональная группа пресс-службы МВД, против жительницы Сальянского района Р.Б. (1992 года рождения) был составлен протокол.

В соответствии со статьей 534 Кодекса об административных правонарушениях собранные материалы направлены в суд в связи с незаконным ношением военной формы со знаками различия военнослужащих.