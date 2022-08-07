В Баку судят Исмаилова, убившего своего дядю граблями
Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Лачинского района Бахадура Исмайлова, обвиняемого в убийстве родственника.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова.
Отметим, что инцидент произошел 20 апреля этого года. Проживающий в поселке Тахтакерпю Агджабединского района Бахадур поссорился со своим дядей Ашрафом Исмаиловым. Во время конфликта он ударил дядю граблями по голове. Получивший тяжелую травму Ашраф Исмаилов был госпитализирован. Через несколько дней он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.