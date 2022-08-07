Армия Израиля ликвидировала неуловимого Ибрагима аль-Наблуси

9 августа в Шхеме во время попытки ареста был убит член «Исламского джихада» Ибрагим аль-Наблуси, ответственный за серию обстрелов сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передают «Детали».

В ходе ожесточенного столкновения между палестинцами и бойцами спецподразделения пограничной полиции Израиля ЯМАМ погиб еще один боевик. Отмечается, что при осмотре дома было обнаружено большое количество взрывчатки и оружия. Кроме того, пострадали пятеро палестинцев, среди израильтян пострадавших нет, отмечает издание.

Сообщается, что в прошлом израильские силы безопасности уже пытались несколько раз задержать аль-Наблуси, однако ему удавалось скрыться. С тех пор он стал героем социальных сетей и привлек немало молодых палестинцев к сопротивлению армии и гражданам Израиля.