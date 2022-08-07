Высокопоставленного офицера Палестинских национальных сил безопасности (NSF) Саида аль-Асуса смертельно ранили неизвестные в лагере палестинских беженцев на юге Ливана.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Al Mayadeen, ликвидация произошла в лагере беженцев Айн аль-Хильба. Неизвестные в масках обстреляли палестинского офицера, когда он находился на рынке. Саид аль-Асус был доставлен в местный медицинский центр, где скончался от полученных ран.

Обнаружить нападавших не удалось. По предварительной информации, Саид аль-Асус отвечал за связи между палестинскими и ливанскими органами безопасности. Мотивы нападавших неизвестны.