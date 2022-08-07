Депутат Фазиль Мустафа: «Требования Алиева в Брюсселе будут очень серьезными и жесткими»

«Результаты встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном могут быть такими, какими мы желаем. Основное требование, выдвинутое Азербайджаном, чтобы Армения соблюдала условия трехстороннего заявления. Армения выдвигает разные причины, чтобы уклониться от этого. В частности, Пашинян заявил, что азербайджанцы могут ездить в Нахчыван через Армению. Но Пашинян не может повлиять на армян. Об этом заявил депутат Фазиль Мустафа, комментируя предстоящую встречу президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

«Как он может им сказать, что отсюда будут проезжать азербайджанцы? На днях они напали на грузовики и гвоздями стерли надпись «Турция». Представьте, что они будут делать с людьми… Такая громогласная гарантия в условиях варварского общества говорит о том, что армяне до сих пор не могут серьезно отнестись к процессу. Они не осознают суть вопроса и то, насколько принципиальная позиция Азербайджана. Мы провели дорогу в обход Лачина и сказали, чтобы они поддерживали связь через эту дорогу. Мы дали армянам дорогу и тем самым показали, что верны подписанному соглашению», - сказал депутат.

По его словам, после того, как армяне освободят Забух и Лачин, азербайджанская сторона будет контролировать и Лачинский коридор.

«Если армяне не предоставят нам дорогу, мы не обязаны давать гарантии проживания армян на наших территориях. Полагаю, что в этом плане наши требования в Брюсселе будут очень серьезными и жесткими. Глава государства будет говорить о соблюдении условий трехстороннего заявления», - сказал он.

Фазиль Мустафа добавил, что если армяне хотят проживать на азербайджанских территориях, то должны принять гражданство Азербайджана.

«В отличие от сепаратистов и террористов, к армянам, принявшим азербайджанское гражданство, должно быть продемонстрировано хорошее отношение. Мы очистим наши земли от всех террористов и сепаратистов», - сказал он.