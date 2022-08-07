Кремль предупредил: завод Bayraktar в Украине будет «демилитаризован»

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, если он будет создан, сразу попадет под «демилитаризацию», заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», - сказал Песков, комментируя заявления о планах построить такой завод.